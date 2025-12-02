پخش زنده
امروز: -
بیست و هشتمین دوره آزمون گواهینامه بینالمللی سهزبانه حفظ تخصصی قرآن کریم، ویژه خواهران و برادران، ۲۲ آذر، در دو مرحله شفاهی و کتبی، برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از جامعه القرآن کریم، برگزاری این آزمون به شکل مکانیزه و هماهنگ است و آزمون کتبی آن نیز ۲۲ آذر ماه به شکل همزمان و بدون محدودیت سنی، در شعب سراسر کشور این مؤسسه برپا خواهد شد.
بر اساس این گزارش، مرکز مجازی قرآن یاوران هرساله برنامه آزمون سراسری حفظ کل قرآن کریم را در سراسر کشور برگزار میکند.
متقاضیان دریافت گواهینامه سهزبانه با ثبتنام در نشانی اینترنتی jqk.ir و دریافت کد رهگیری با مراجعه به شعب جامعهالقرآن الکریم سراسر کشور میتوانند در این آزمون شرکت کنند.
زمان برگزاری آزمون کتبی ۲۲ آذر ماه خواهد بود و شرط دریافت گواهینامه، تسلط کامل شرکتکنندگان به ترجمه و مفاهیم و اشراف کامل آنها در آزمون شفاهی و کتبی، به حفظ قرآن کریم است.