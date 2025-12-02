اگر فرهنگ نماز در جامعه گسترش یابد جامعه به سعادت می‌رسد ومردم خودشان در اجرای فرامین الهی از جمله پرداخت خمس وزکات پیش قدم می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ حجت الاسلام حسن اسکندری امام جمعه بویین میاندشت درجلسه شورای اقامه نماز این شهرستان با تاکید برگسترش وترویج فرهنگ نماز در جامعه بویژه در بین نسل جوان گفت: برای اجلاسیه نماز شهرستان که قرار است در زمستان برگزار شود باید از الان برنامه ریزی کرد تا اجلاسیه فاخر وباشکوهتر از قبل اجرا شود.

حجت الاسلام محمد ابراهیمی دبیر شورای اقامه نماز بویین میاندشت نیز گفت: در بازدید‌هایی که به صورت دوره‌ای از ادارات صورت گرفته است خوشبختانه نماز جماعت با حضور روحانی در بیشتر ادارات برپا می‌شود.