سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین، با ارسال نامه‌ای به رئیس اجرایی هنگ کنگ ضمن اعلام مراتب تسلیت خود با خانواده جانباختگان این منطقه، ابراز همدردی کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ آقای عبدالرضا رحمانی فضلی با اشاره به حادثه آتش‌سوزی در یک مجتمع مسکونی در منطقه اداری ویژه هنگ کنگ چین که منجر به جان‌باختن ده‌ها نفر و آسیب‌دیدن تعدادی دیگر شد، مراتب تسلیت و همدردی مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران را با خانواده‌های جان‌باختگان و دولت منطقه ویژه اجرایی هنگ کنگ ابراز نمود و برای مجروحان سلامتی و بهبودی آرزو کرد.

روز چهارشنبه ۵ آذر آتش‌سوزی بزرگی در مجتمع «هُنگ‌فو‌یوِن» در محله تای‌پو منطقه ویژه اداری هنگ کنگ در کشور چین رخ داد که تاکنون منجر به جان باختن ۱۵۴ نفر و مفقود شدن تعدادی دیگر از ساکنان این مجتمع مسکونی شده است.