به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بزرگی مدیرعامل مرکز نگهداری معلولین ذهنی و جسمی زنده‌یاد نوشیروانی بابل گفت: بر اساس ارزیابی به‌عمل‌آمده، مرکز نوشیروانی بابل از جهت رعایت مسائل بهداشتی و دادن خدمت به معلولین یکی از مراکز نمونه در استان مازندران است.

وی افزود: ۱۲۰ معلول ذهنی و جسمی از سراسر مازندران از گلوگاه تا رامسر در این مرکز به‌صورت شبانه‌روزی نگهداری می‌شوند.

وی گفت: بیش از یکصد پرستار مسئولیت نگهداری این معلولین را برعهده دارند که با عشق خدمت می‌کنند.

بزرگی افزود: اگر مشارکت خیرین نباشد، در نگهداری معلولین دچار مشکل می‌شویم و مشارکت خیرین در نگهداری معلولین قابل تحسین است.

وی گفت: مرکز نگهداری معلولین نوشیروانی بابل در سال ۱۳۴۴ توسط خیر نیک‌اندیش خطه شمال، سید حسین فلاح نوشیروانی احداث شد.

۶۲ هزار معلول تحت پوشش بهزیستی مازندران قرار دارند که از این تعداد ۱۳ هزار معلول کم‌توان ذهنی هستند.