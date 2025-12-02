شهروند خبرنگار ما در پیامی ضمن گلایه از قطعی گاز در شهرزیبا در منطقه ۵ تهران گفت: با گذشت بیش از ۱۶ ساعت و در این سرما، این منطقه از تهران همچنان گاز ندارد.

به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، شهروند خبرنگار ما در این پیام خواستار رسیدگی قطعی گاز در این بخش از منطقه ۵ شد .

پیام شهروند خبرنگار ما:

سلام از ساعت ۱۸ دیشب (دوشنبه ۱۰ آذر) تا الان ساعت ۱۰ و ۲۰ دقیقه صبح روز سه شنبه (۱۱ آذر) گاز شهری ما قطع است.

گرمایش نداریم و با وجود بچه خردسال توی این سرما نشستیم. آب سرد است و گازی برای پخت و پز نداریم.

نانوایی‌ها هم به علت نبود گاز تعطیل است.

از مسولان می‌خواهیم هر چه زودتر رسیدگی کنند. با تشکر