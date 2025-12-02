به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی بویراحمد گفت: در راستای اجرای دقیق مقررات و حفاظت از شبکه توزیع دولتی و حقوق مصرف‌کنندگان، محموله آرد قاچاق غیرقانونی با همکاری مشترک جهاد کشاورزی و پلیس امنیت اقتصادی، در پاسگاه تنگ سرخ، در حال خروج از استان به سمت شیراز، شناسایی و متوقف شد.

مهدخت حبیبی با تأکید بر نظارت و اقدامات جدی جهاد کشاورزی در مقابله با قاچاق کالا‌های اساسی افزود: ۳۱ کیسه آرد قاچاق که خارج از شبکه رسمی و دولتی توزیع، تهیه شده بود، پس از انجام اقدامات قانونی و تعیین تکلیف نهایی به کارخانه آرد نشاسته تحویل داده شد.