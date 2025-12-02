توقیف خودرو حامل آرد قاچاق در بویراحمد
سرپرست جهاد کشاورزی بویراحمد، از توقیف یک دستگاه خودروی باری حامل ۳۱ کیسه آرد قاچاق در یکی از مبادی خروجی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی بویراحمد گفت: در راستای اجرای دقیق مقررات و حفاظت از شبکه توزیع دولتی و حقوق مصرفکنندگان، محموله آرد قاچاق غیرقانونی با همکاری مشترک جهاد کشاورزی و پلیس امنیت اقتصادی، در پاسگاه تنگ سرخ، در حال خروج از استان به سمت شیراز، شناسایی و متوقف شد.
مهدخت حبیبی با تأکید بر نظارت و اقدامات جدی جهاد کشاورزی در مقابله با قاچاق کالاهای اساسی افزود: ۳۱ کیسه آرد قاچاق که خارج از شبکه رسمی و دولتی توزیع، تهیه شده بود، پس از انجام اقدامات قانونی و تعیین تکلیف نهایی به کارخانه آرد نشاسته تحویل داده شد.
حبیبی از همکاری مؤثر و مستمر پلیس امنیت اقتصادی قدردانی کرد و افزود: ادامه اینگونه نظارتها و برخوردهای قانونی با متخلفان، در راستای تأمین امنیت غذایی و سلامت جامعه ضروری است.