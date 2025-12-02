پخش زنده
از موزه یزد تا نگاهی به آزادیهای اجتماعی پیش و پس از انقلاب اسلامی در «سرزمین من» و بازخوانی نقشآفرینی تاریخی شیخ محمد خیابانی و قیام آزادیخواهانه آذربایجان در «مستند فرهنگ» از رادیو فرهنگ شنیدنی میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در برنامه «سرزمین من» روز سهشنبه ۱۱ آذر ماه مجموعهای از گفتوگوهای تاریخی، تحلیلی و فرهنگی از معرفی موزه بزرگ برد تا تفاوت حقوق ملت در دوره پیش و پس از انقلاب اسلامی با حضور کارشناسان مختلف ساعت ۱۳ از رادیو فرهنگ پخش میشود.
این برنامه با تمرکز بر تحولات جاری منطقه و بررسیهای حقوقی-تاریخی، شنوندگان را به سفری تحلیلی در حوزه اندیشه و اجتماع میبرد.
در بخش «یادها و یادگارها» رضا مختاری اصفهانی نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر، تلفنی در رابطه با رویدادهای تاریخی روز یازدهم آذرماه به گفتوگو مینشیند.
در بخش «آن سوی تاریخ» محمد ساجدی تحلیلگر مسائل سیاسی ، تازهترین تحولات منطقهای را تحلیل میکند.
همچنین ، گفتوگویی با حجت الاسلام دکتر هادی روانشناس، در بخش «در پناه آگاهی» انجام میشود.
در ادامه، حجت الاسلام مهدی مشکی باف، مدرس حوزه و دانشگاه، محوریت مهمترین تفاوتهای حقوق ملت و آزادیهای اجتماعی در ایرانِ پیش از انقلاب و پس از شکلگیری جمهوری اسلامی را واکاوی میکند.
در این بخش مطرح میشود که اگر بخواهیم یک مقایسه روشن و قابل لمس ارائه بدهیم مهمترین تفاوتهای حقوق ملت و آزادیهای اجتماعی در ایرانِ پیش از انقلاب و پس از شکلگیری جمهوری اسلامی را در چه محورهایی میشود خلاصه کرد؟
در حوزه میراث فرهنگی، با فلاحتی معاون میراث فرهنگی استان یزد، درباره جزئیات مربوط به بهرهبرداری فاز نخست موزه بزرگ یزد گفتوگو میشود.
برنامه «سرزمین من» با تهیهکنندگی آزاده شاهرخ مهر، ساعت ۱۳ تا ۱۴ از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ به روی آنتن میرود.
برنامه «مستند فرهنگ»
برنامه «مستند فرهنگ»، سهشنبه ۱۱ اذر ساعت ۱۴:۳۰، با تشریح زندگی شخصی، رویکرد سیاسی و قیام شیخ محمد خیابانی از شهدای بزرگ آزادیخواهی دوره مشروطه، از رادیو فرهنگ پخش میشود.
این مستند از طریق بازخوانی اسناد تاریخی، تولید شده است و تمرکز اصلی بر تلاشهای شیخ خیابانی برای برقراری عدالت و مقابله با نفوذ استعمار در کشور است و درصدد روشنگری پیرامون نقش دشمنان سلطهگر و عوامل داخلی آنها در سرکوب آزادیخواهان مسلمان به ویژه روحانیت روشنفکر دینی است.
برنامه به دوران وکالت خیابانی در مجلس دوم و سپس تبدیل شدن او به رهبر قیام در آذربایجان خواهد پرداخت.
از نقاط عطف تاریخی که در این مستند بررسی میشود، تأسیس «آزادیستان» توسط خیابانی است؛ دولتی که همزمان با دیگر جنبشهای استقلالطلب مانند میرزا کوچک خان جنگلی در گیلان و قیام محمد تقی خان پسیان در خراسان، برای استقلال کامل ایران تلاش میکرد.
شهادت شیخ خیابانی پس از ورود مخبرالسلطنه والی جدید، به تبریز، پایان یک دوره مهم از مبارزات مشروطهخواهی تلقی میشود که این مستند قصد دارد ابعاد آن را روشن سازد.
علاقهمندان میتوانند «مستند فرهنگ» را سهشنبه، ۱۱ آذر، به تهیه کنندگی یلدا احتشامی ساعت ۱۴:۳۰، از گروه تولید و تامین رادیو فرهنگ بشنوند.