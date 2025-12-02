به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ به گفته شهروندان، تعدادی از سرعت‌گیر‌های شهربجنورد نه تنها استاندارد نیستند بلکه خودشان به عاملی برای بروز حادثه و آسیب به خودرو‌ها تبدیل شده است.

در حالی‌که سرعت‌گیر‌ها یکی از ابزار‌های اصلی کنترل سرعت در شهر‌ها هستند، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بسیاری از سرعت‌گیر‌های موجود استاندارد نیستند و خودشان به عامل خطر تبدیل شده‌اند.

شهرداری در ابتدا اعلام کرد که تمام سرعت‌گیر‌ها استاندارد هستند، اما بازدید مشترک از سطح شهر نشان داد تعدادی از آنها دارای ایراداتی جدی‌اند و نیاز به اصلاح دارند.

شهروندان نیز با گلایه از ارتفاع غیرمعمول، نبود تابلو و فرسودگی برخی سرعت‌گیرها، این وضعیت را سبب آسیب به خودرو‌ها و کاهش ایمنی می‌دانند.