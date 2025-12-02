مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات و نخستین رویداد تخصصی امنیت سایبری استان کرمان؛ با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آغازبکار کرد.

افتتاح مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات و رویداد امنیت سایبری کرمان

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،در نخستین برنامه سفر کاری ستار هاشمی به کرمان، مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان با اعتبار ۱۶۲ میلیارد تومان از محل اعتبارات دولتی و با زیربنایی ۷ هزار مترمربع به بهره‌برداری رسید.

اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان برای کمک به رفع ناترازی‌های انرژی به حوزه انرژی‌های خورشیدی نیز وارد شده و امروز نیروگاه خورشیدی ۶۸.۸ کیلوواتی این اداره کل به بهره‌برداری رسید تا جزو اولین دستگاه‌های اجرایی در این حوزه باشد.

نخستین رویداد تخصصی امنیت سایبری استان کرمان نیز امروز بطوررسمی با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افتتاح شد.

در این رویداد تا ۱۳ آذر با حضور ۱۲ شرکت دانش‌بنیان بومی و مجموعه‌های صنعتی مس و گهر زمین سیرجان دستاورد‌های حوزه امنیت سایبری بومی معرفی و کارگاه‌ها و آموزش‌های تخصصی ویژه مدیران فناوری اطلاعات و کارشناسان و شرکت‌های خصوصی فعال در این حوزه برگزار می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بازدید از این نمایشگاه با اشاره به اهمیت ارائه خدمات حوزه امنیت سایبری به بخش‌های مختلف گفت: آمادگی داریم که ظرفیت ویژه‌ای را در استان با اتکا به نیروی انسانی توانمند آن راه‌اندازی کنیم که به صنایع مختلف خدمات حوزه امنیت ارائه دهد.

همچنین پویانمایی( انیمیشن) «هواگردها» نیز که به سفارش شبکه یک سیما و با موضوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بدست جوانان استان کرمان ساخته شده ، با حضور وزیر ارتباطات برای اولین بار به نمایش گذاشته شد.

این پویانمایی (انیمیشن) شامل چهل اپیزود و حاصل کار گروهی ۱۵۰ نفر است.

سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دیشب در بدو ورود با حضور در گلزار بین‌المللی شهدای کرمان به مقام شامخ شهدای آرمیده در این مکان و سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی ادای احترام کرد.

هاشمی همچنین بر مزار شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای حادثه تروریستی ۱۳ دی ۱۴۰۲، حضور پیدا کرد.

۳۴۷ طرح با مجموع اعتبار بیش از ۱۹ هزار میلیارد ریال در سفر ۲ روزه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به استان کرمان بهره‌برداری، نصب و راه‌اندازی خواهد شد.