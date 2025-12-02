پخش زنده
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: حمایت از حلقههای میانی یکی از راههای مهم شکوفایی ظرفیتهای مردمی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیماT حجت الاسلام قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، در نشست با نخبگان و اساتید شاخص کشور، راهکارهایی برای افزایش ارتباط میان نخبگان و استادان با سازمان تبلیغات اسلامی ارائه کرد.
حجت الاسلام قمی دربارۀ برخی مأموریتهای تبلیغی - تبیینی خانواده سازمان تبلیغات اسلامی، به نقش مهم مجموعههای مردمی در حکمرانی فرهنگی گفت اشاره کرد و افزود: یکی از مأموریتهای مهم و اصلی سازمان تبلیغات اسلامی حمایت از مجموعههای مردمی برای شکوفایی ظرفیتهای آنها در عرصه فرهنگی سراسر کشور است.
وی ادامه داد: حمایت از حلقههای میانی یکی از راههای اصلی شکوفایی ظرفیتهای مردمی است و ما حمایت و پشتیبانی از حلقههای میانی را از مأموریتهای اصلی خود در خانواده تبلیغ اسلام ناب میدانیم.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: مردم پای کار ایران، اسلام و انقلاب هستند و وظیفه ما این است که شرایط را برای بالفعل شدن و افزایش این ظرفیت عظیم مردمی در سراسر کشور مهیا کنیم.
گفتنی است؛ در این نشست جمعی از نخبگان جوان علمی و تعدادی از اساتید شاخص کشور حضور داشتند.