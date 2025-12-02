به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زارچ گفت: تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی به معنای استفاده از اراضی کشاورزی به منظور استفاده‌های غیرکشاورزی است که با قوانین و مقررات مربوطه ناسازگار است. این تغییرات شامل تبدیل زمین‌های کشاورزی به مناطق مسکونی، تجاری است.

بنی اسدی افزود: مهم است برای حفظ ومدیریت پایدار منابع طبیعی وحفظ اراضی کشاورزی، تغییر کاربری زمین‌ها با رعایت قوانین و مقررات محلی و ملی انجام شود. وی افزود در مناطق مختلف شهرستان تغییر کاربری‌های غیرمجاز شناسایی ودر صورت تایید عدم مطابقت با قوانین و مقررات، اقدامات قانونی لازم انجام خواهدشد.