نظارت بر تغییر کاربریهای غیرمجاز در شهرستان زارچ
در گشت زنیها تغییر کاربریهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی شناسایی ونسبت به صدور اخطار ودیوار نویسی اقدام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زارچ گفت: تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی به معنای استفاده از اراضی کشاورزی به منظور استفادههای غیرکشاورزی است که با قوانین و مقررات مربوطه ناسازگار است. این تغییرات شامل تبدیل زمینهای کشاورزی به مناطق مسکونی، تجاری است.
بنی اسدی افزود: مهم است برای حفظ ومدیریت پایدار منابع طبیعی وحفظ اراضی کشاورزی، تغییر کاربری زمینها با رعایت قوانین و مقررات محلی و ملی انجام شود. وی افزود در مناطق مختلف شهرستان تغییر کاربریهای غیرمجاز شناسایی ودر صورت تایید عدم مطابقت با قوانین و مقررات، اقدامات قانونی لازم انجام خواهدشد.