به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر آموزش و پرورش شهرستان بهار گفت: تاکنون ۴ مدرسه آن با کمک خیرین مدرسه ساز شهرستان و با ۳۵ کلاس درس آماده شده و ۲۷ کلاس درس دیگر هم تا مهرماه سال آینده به بهره برداری می‌رسد.

حسین فیض الهی افزود: مدرسه ۱۲ کلاسه خیر ساز حاج محمد علیزاده نیز با ۲۲ میلیارد تومان کمک خیر مدرسه ساز و ۲۲ میلیارد تومان هزینه دولتی در ۲ هزار و ۸۰۰ متر مربع در ۳ طبقه ساخته شده است.