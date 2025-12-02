پاکسازی سریع محور یاسوج – بابامیدان پس از ریزش گازوئیل در تونلها
فرمانده پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد از پاکسازی سریع محور یاسوج – بابامیدان پس از ریزش گازوئیل در تونلهای چهارم و پنجم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرمانده پلیس راه استان با اشاره به لغزندگی شدید سطح جاده و وقوع چند مورد واژگونی خودرو، گفت: بهمحض دریافت گزارشهای مردمی از طریق سامانه ۱۴۱، نیروهای راهداری و حمل و نقل جادهای با همراهی پلیس در کوتاهترین زمان ممکن در محل حاضر شدند و عملیات پاکسازی، شنپاشی و ایمنسازی مسیر آغاز شد.
سرهنگ حسن دانایار با بیان اینکه راهداران همچنان در حال کنترل ترافیک، هدایت خودروها و پاکسازی دقیق مسیر هستند تا از بروز هرگونه حادثه جلوگیری شود؛ از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه و احتیاط کامل از این محور عبور کنند.
وی اضافه کرد: تلاش شبانهروزی نیروهای راهداری باعث شد محور یاسوج – بابامیدان در کمترین زمان ممکن ایمن شود و تردد به حالت عادی بازگردد.
وی گفت: صبح امروز از محل مورد نظر بازدید شد و خوشبختانه موضوع و یا مشکل خاصی وجود ندارد.