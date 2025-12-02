به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قوه قضائیه با اشاره به اقدامات مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در زمینه صیانت از دستگاه قضائی و مبارزه با فساد، از ارسال پرونده ۱۳۰ کارشناس متخلف به دادسرای انتظامی کارشناسان خبر داد.

قوه قضائیه اعلام کرد:

در اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) و تاکیدات رئیس محترم قوه قضائیه درباره حفظ سلامت و صیانت از دستگاه قضایی و مبارزه با فساد، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه به منظور صیانت و اعمال نظارت بیشتر بر عملکرد کارشناسان رسمی دادگستری، طبق روال معمول اقدام به پایش و بررسی عملکرد آنها کرده است.

بر همین اساس، طبق بررسی‌های انجام شده در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴، تعداد ۱۳۰ نفر از کارشناسان رسمی دادگستری، به دلیل اتهاماتی ناشی از اخذ رشوه، تحصیل مال نامشروع، سوء رفتار و اعمال خلاف شئون شغلی و نقض قوانین و مقررات در اظهارنظر‌های کارشناسی، دریافت وجه مازاد بر تعرفه، دستمزد و هزینه، ارائه گزارش خلاف واقع و ..، شناسایی و به دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی معرفی که پس از طی مراحل رسیدگی، ۱۴۸ مورد حکم محکومیت (بعضاً برخی افراد چند مورد محکومیت داشته‌اند) از جمله مجازات ابطال، انفصال موقت، محرومیت و یا توبیخ با درج در پرونده برای افراد متخلف صادر گردید.

در این احکام، برای ۵۰ نفر از متخلفین، حکم به محدود کردن اختیارات فنی و محرومیت از امر کارشناسی از یک ماه تا ۳ سال، برای یک مورد حکم به (ابطال پروانه)، محرومیت دائم از اشتغال به امر کارشناسی، و همچنین برای ۹۷ مورد دیگر نیز توبیخ کتبی صادر شده است.