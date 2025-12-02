به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) فهرست پژوهشگران یک درصد پراستناد جهان در سال ۲۰۲۵ را منتشر کرد که بر اساس آن نام دو نفر از اعضای هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی مراغه نیز در میان پژوهشگران برجسته کشور قرار گرفته است.

میر موسی میری نژاد رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه گفت: انتخاب دو نفر از اعضای هیئت علمی این دانشکده در میان پژوهشگران یک درصد پراستناد جهان، نشان از فعالیت‌های علمی و پژوهشی در این دانشکده است.

میری نژاد افزود: در حوزه موضوعی پزشکی بالینی، دکتر ادریس حسن‌پور استادیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و دکتر محمدتقی خدایاری استادیار آمار زیستی در فهرست پژوهشگران یک درصد پراستناد جهان قرار گرفته‌اند.

وی اضافه کرد:حضور اساتید مراغه در فهرست معتبر ISC نشان‌دهنده توان علمی منطقه و نقش جدی پژوهشگران این دانشکده در تولید علم کشور است.

وی گفت: دانشکده علوم پزشکی مراغه در سال‌های اخیر تلاش کرده با ایجاد مراکز تحقیقاتی فعال حمایت از چاپ مقاله، تقویت نظام پژوهشی و ارتقای مهارت‌های علمی اعضای هیئت علمی زمینه لازم برای رشد پژوهشگران را فراهم کند.

میری‌نژاد اظهار کرد:دانشکده علوم پزشکی مراغه پژوهش را محور اصلی توسعه خود می‌داند و با تداوم حمایت‌ها و برنامه‌ریزی‌های هدفمند مسیر ارتقای علمی و پژوهشی خود را با قدرت دنبال خواهد کرد.