علاقهمندان ثبت نام سیزدهمین ماراتون برنامهنویسی تلفن همراه کشور که تا ۲۰ آذر ادامه خواهد داشت، میتوانند با مراجعه به سامانه رسمی مسابقات، برای حضور در این رقابت ملی به صورت رایگان اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، سیزدهمین دوره «ماراتون برنامهنویسی تلفن همراه کشور» به عنوان یکی از باسابقهترین، معتبرترین و بزرگترین رویداد تخصصی حوزه برنامه نویسی نرمافزارهای تلفن همراه در ایران، از ۲۷ تا ۲۹ آذرماه ۱۴۰۴ در دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد و علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و برای آشنایی با جزئیات بیشتر، قوانین مسابقه، برنامه زمانی و فرم ثبتنام، میتوانند به وبسایت رسمی رویداد به نشانی https://mpm.sharifict.ir مراجعه کنند .
این رویداد توسط دانشگاه صنعتی شریف و با همکاری پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه شریف و گروه فناوری اطلاعات شریف برگزار میشود. همچنین، مجموعهای از معتبرترین شرکتها و نهادهای صنعت فناوری کشور شامل شرکت داتین، شرکت بهپرداخت ملت، شرکت راهبرد هوشمند شهر، شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ)، مجموعه کافهبازار، صنایع تولیدی کروز، کانون فرهنگی آموزش (قلمچی)، مجموعه آبالون و پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف به عنوان حامیان اصلی این دوره هستند در این رقابت، مجموعهای از برترین و نخبهترین برنامهنویسان، طراحان و توسعهدهندگان موبایل از سراسر کشور گرد هم میآیند و در محیطی کاملاً عملیاتی و رقابتی، طی ۶۰ ساعت به صورت شبانهروزی و کمپی روی یک چالش مشخص کار میکنند.
شرکتکنندگان باید بر اساس موضوع اعلامشده در آغاز مسابقه، طی این مدت کوتاه و فشرده نسخه اولیه (MVP) یک اپلیکیشن موبایلی را طراحی و توسعه داده و در پایان، محصول خود را به تیم داوری ارائه دهند. در تمام مدت رقابت، خروج تیمها از سالن مسابقات ممنوع است و این ساختار سختگیرانه، تجربهای واقعی و چالشبرانگیز از توسعه محصول در شرایط فشرده را ایجاد میکند. قدیمیترین و معتبرترین رقابت برنامهنویسی موبایل در کشور ماراتون برنامهنویسی تلفن همراه کشور با بیش از یک دهه سابقه، قدیمیترین و معتبرترین رقابت تخصصی در حوزه توسعه اپلیکیشن موبایل است و تاکنون میزبان هزاران برنامهنویس و تیم نخبه بوده است. این رویداد با هدف:شناسایی ایدههای خلاقانه و نوآورانه، کشف استعدادهای برجسته برنامهنویسی، ارتباطسازی میان صنعت و نخبگان دانشگاهی، کمک به ورود استعدادها به بازار کار، حمایت از تیمهای نوآور برای ساخت محصولات کاربردی برگزار میشود و تاکنون نقش مهمی در شکلگیری تیمهای استارتاپی موفق و جذب نیروهای متخصص برای شرکتهای بزرگ فناوری ایفا کرده است.