به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ رئیس اداره ایمنی و پایش هوشمند حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گفت: به منظور ارتقای ایمنی تردد، کاهش حوادث و افزایش آگاهی کاربران جاده‌ای، ۵۰۰ عدد کلاه ایمنی بین راکبان موتورسیکلت در روستا‌های استان طی سال جاری توزیع شد.

جعفر جعفری افزود: راکبان موتورسیکلت علاوه بر دریافت کلاه ایمنی، تحت آموزش‌های ایمنی نکات رفتاری در تردد روستایی و ضرورت استفاده از تجهیزات استاندارد قرار گرفتند تا میزان رعایت مقررات و ایمنی سفر در مناطق روستایی افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به سهم بالای موتورسیکلت سواران در حوادث جاده‌ای، آموزش و فرهنگ سازی در کنار ارائه تجهیزات ایمنی از اولویت‌های اداره کل است و این برنامه در روستا‌های بیشتری نیز ادامه خواهد داشت.