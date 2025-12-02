به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان عباس‌آباد از اجرای واکسیناسیون علیه بیماری تب برفکی دام‌ها در روستاهای سطح شهرستان خبر داد.

حمزه‌پودی گفت: به منظور پیشگیری و مبارزه با بیماری تب برفکی، واحد امور دام این مدیریت با همکاری اداره دامپزشکی در طی دو ماهه اخیر اقدام به واکسیناسیون دام‌ها در روستاهای سطح شهرستان جیسا، خضرآباد، چارز و ولیکستان نمود.

وی افزود: این اقدام در راستای حفظ و سلامت دام‌ها و جلوگیری از شیوع این بیماری در دامداری‌های شهرستان انجام شده است.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان عباس‌آباد گفت: در طی این مرحله از اجرای واکسیناسیون، بیش از هزار (۱۰۰۰) رأس دام در مقابل این بیماری واکسینه شده‌اند.