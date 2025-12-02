وحید حسنی، نویسنده و مدرس داستان‌نویسی دوره «نشا» در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گفت: این طرح که ویژه نوجوانان است، در دوره‌ای سه‌فازی با هدف رشد فردی و تقویت مهارت‌های خواندن، نوشتن و خلاقیت، از تابستان امسال آغاز شده و نوجوانان را برای تبدیل شدن به نویسندگان حرفه‌ای همراهی می‌کند.

وی افزود: دوره آموزشی داستان‌نویسی «نشا» که در مدرسه نویسندگی شاهد برگزار می‌شود، از نویسندگی به عنوان ابزار اصلی برای تقویت خلاقیت و توانمندی ذهنی نوجوانان استفاده می‌کند.

حسنی با اشاره به ساختار سه فای این دوره گفت: فاز نخست که حدود ۲۵ هفته به طول می‌انجامد، یک مسیر آموزشی – کارگاهی است که طی آن نوجوانان اصول نویسندگی، عناصر داستان، شیوه درست خواندن و روش‌های آزادسازی خلاقیت را می‌آموزند.

این مدرس نویسندگی افزود: در فاز دوم، آموخته‌ها وارد مرحله تولید می‌شود و شرکت‌کنندگان در یک کارگاه تولیدمحور به خلق اثر می‌پردازند.

وی گفت: فاز سوم که اختیاری است، به حرفه‌ای‌نویسی اختصاص دارد و می‌تواند تا دوران دانشگاه نیز ادامه پیدا کند.

وحید حسنی با اشاره بر اینکه نوجوانی «سن خلاقیت» است، افزود: بچه‌ها ایده‌هایی دارند که گاهی برای بزرگ‌تر‌ها قابل درک نیست و تلاش می‌شود در این دوره را با روش‌هایی مثل بازی‌های تعاملی و فعالیت‌های کارگاهی متناسب با این سن خلاقیت‌هایشان آزاد شود.

وی گفت: در پایان این دوره ها، حتی اگر نوجوان نویسنده نشود، یک خواننده حرفه‌ای می‌شود؛ کسی که ساختار متن را می‌شناسد و بهتر ارتباط می‌گیرد.

حسنی با اشاره به این که یادگیری نویسندگی یک مهارت مادام‌العمراست افزود: نویسندگی هنری است که در زندگی نوجوانان «از مقاله‌نویسی در مدرسه تا نوشتن پایان‌نامه در دانشگاه» به کار می‌آید و نقطه قوتی پایدار برای فرد ایجاد می‌کند.

وی گفت: یکی دیگر از ارزش‌های این دوره آن است که فرد پس از یادگیری نویسندگی، هر زمان که فراغتی پیدا کند، می‌تواند در حوزه تخصصی، چه در ادبیات و رمان‌نویسی نویسندگی کند.

این مدرس نویسندگی گفت: خیلی از استعداد‌های بزرگ در جامعه ما وجود دارد و مهم این است که دیده شوند و مسیر رشد را از طریق معلمان نویسندگی پیدا کنند.

کلاس‌های نویسندگی دختران نوجوان نیز از زمستان امسال در حوزه هنری برگزار می‌شود.