به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رییس پلیس راه خوزستان با اشاره به تخلفات حادثه ساز رانندگان با توصیه‌های ایمنی از ممنوعیت تردد کامیون‌ها در جاده امام صادق خرمشهر خبر داد.

سرهنگ رحیمی همچنین افزود: کابران ترافیکی در این وسایل نقلیه می توانند از جاده آبادان - اهواز و برعکس و همچنین جاده قدیم خرمشهر - اهواز برای تردد استفاده کنند.

وی همچنین با اشاره به لغزندگی جاده‌ها در روز‌های پیش روی از رانندگان خواسته با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.مسافران می‌توانند پیش از آغاز سفر برای اطلاع از وضع راه‌های استان و کشور با سامانه ۱۴۱ تماس بگیرند تا سفر ایمنی داشته باشند.

به گفته رئیس پلیس راه کشور در حالی که سهم تصادفات رانندگان بومی در خوزستان هفت تا هشت درصد بیشتر از میانگین کشوری است، این آمار هم سوانح رانندگی درون‌شهری و هم تصادفات برون‌شهری را شامل می‌شود.

تصمیم پلیس راه بر آن شده که رانندگانی که بیش از ۱۲۰ کیلومتر در جاده ها رانندگی کنند نمره منفی روی سرور گواهینامه آنها ثبت می شود و با شدت بیشتری با آنها برخورد خواهد شد.

گروه‌های آسیب‌پذیر شامل عابران پیاده و موتورسیکلت‌سواران هستند و بیشتر جان‌باختگان نیز در گروه‌های سنی ۲۱ تا ۳۰ سال و ۳۰ تا ۴۰ سال قرار دارند.

رئیس پلیس راه کشور ضمن درخواست از هموطنان خوزستانی برای رعایت بیشتر قوانین راهنمایی و رانندگی اعلام کرد: استان خوزستان در حوزه تصادفات درون‌شهری رتبه آخر و در برون‌شهری نیز سه رتبه مانده به آخر را کسب کرده است.