پخش زنده
امروز: -
واحد تولیدی ساختمانی خراسان جنوبی نشان اشتهار دو ستاره جایزه ملی کیفیت ایران را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارخانه سیمان شهرستان درمیان برگزیده نوزدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران شد و مورد تقدیر قرار گرفت.
مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی گفت: این واحد تولیدی ساختمانی، موفق به کسب نشان اشتهار دو ستاره در جایزه ملی کیفیت ایران شده است، افتخاری که حاصل نگاه علمی به کیفیت، برنامهریزی سیستماتیک، تعهد به استانداردها و همراهی مداوم کارشناسان ادارهکل استاندارد استان است.
مصطفی بذری با بیان اینکه این موفقیت، نتیجه ماهها ارزیابی، پایش و سنجش عملکرد واحدهای صنعتی در شاخصهای مختلف کیفیت است، افزود: واحد تولیدی ساختمانی استانی، با کسب این سطح از اشتهار، در ردیف سازمانهای پیشرو کشور قرار گرفته است.
وی گفت: جایزه ملی کیفیت ایران با هدف توسعه فرهنگ کیفیت، ارتقای توان رقابتی سازمانها، تشویق بنگاههای اقتصادی به بهبود مستمر و ایجاد الگوهای موفق در عرصه تولید و خدمات برگزار میشود.