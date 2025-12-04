پخش زنده
بسته بیمه تکمیلی بازنشستگان با پوشش بالاتر از اول آذر ۱۴۰۴ اجرا شد؛ سهم سازمان ۲۵۰ هزار تومان و کسر از حقوق ۴۷۰ هزار تومان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ با انعقاد قرارداد میان شرکت بیمهگر منتخب و کانون عالی بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی، بیمه تکمیلی بازنشستگان و مستمریبگیران نهایی و برقرار شد.
بسته بیمه تکمیلی جدید خدمات و سطح پوشش بالاتری نسبت به سال گذشته دارد و جبران هزینههای درمانی در آن افزایش یافته است.
امسال با رویکرد کیفیت، منطق و عدالت، رقم بسته متداول بیمه تکمیلی ۷۲۰ هزار تومان تعیین شد که سازمان تأمین اجتماعی ۲۵۰ هزار تومان از آن را متقبل میشود و ۴۷۰ هزار تومان از حقوق بازنشستگان کسر خواهد شد.
این قرارداد از اول آذر ۱۴۰۴ تا پایان آبان ۱۴۰۵ اعتبار دارد و افرادی که اخیراً خدمات درمانی دریافت کردهاند نیز میتوانند با ارائه مدارک به شرکت بیمهگر، هزینههای خود را دریافت کنند.