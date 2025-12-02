

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ تارنمای نوکتاب مرجعی معتبر برای کتاب دوستان و علاقه‌مندان به ادبیات است که مجموعه‌ای گسترده از کتاب‌ها، نویسندگان و رویداد‌های فرهنگی را با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و دسترسی آسان به منابع کتاب ارائه می‌دهد.

تمرکز اصلی این سامانه بر کتاب‌های بومی مازندران است که شامل آثار نویسندگان مازندرانی، کتاب‌هایی که توسط ناشران استانی منتشر شده‌اند و یا آثاری که موضوع آنها به‌صورت مستقیم به تاریخ، فرهنگ، زبان یا جغرافیای مازندران مربوط می‌شود.





این سامانه متشکل از چند بخش اصلی فروش کتاب به صورت اینترنتی با قابلیت پرداخت برخط، معرفی کتاب‌های منتشر شده در انتشارات، تازه‌های نشر و رونمایی از مازندران چه خبر، جلسات نقد کتاب، اطلاع‌رسانی و ثبت‌نام کارگاه‌های آموزشی و سامانه مسابقات ادبی و کتابخوانی است