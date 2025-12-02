نماینده ولی‌فقیه در فارس و امام جمعه شیراز گفت : شیراز باید به مرکز تبادل فرهنگی و رویداد‌های ملی تبدیل شود









به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، آیت‌الله لطف‌الله دژکام، نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و امام‌جمعه شیراز، در نشست شورای فرهنگ عمومی استان با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و هنری شیراز، بر ضرورت تبدیل این شهر به یکی از محور‌های اصلی رویداد‌های ملی و بین‌المللی تأکید کرد.

وی ضمن خوشامدگویی به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیئت همراه و قدردانی از حضور آنان در این نشست، گفت: حضور وزیر در جلسات شورای فرهنگ عمومی، فرصتی ارزشمند برای تقویت برنامه‌ریزی فرهنگی در استان است و می‌تواند برکت و اثرگذاری بیشتری برای فارس به همراه داشته باشد.

آیت‌الله دژکام همچنین از تلاش‌های استاندار فارس و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیشبرد برنامه‌های فرهنگی استان تقدیر کرد و افزود: هم‌افزایی ایجادشده میان دستگاه‌های مختلف قابل‌تحسین است و این هماهنگی می‌تواند نتایج مطلوبی برای توسعه فرهنگ در فارس رقم بزند.

او با تاکید بر نقش رویداد‌ها در تبادل فرهنگی و اقتصاد فرهنگ اظهار داشت: شیراز از نگاه رهبر معظم انقلاب باید در حوزه‌های فرهنگ، هنر و گردشگری جایگاهی ویژه داشته باشد. برای تحقق این جایگاه، لازم است رویداد‌های مؤثر و جریان‌ساز در طول سال برگزار شود.

نماینده ولی‌فقیه در فارس با اشاره به کاهش ماندگاری گردشگران در شیراز گفت: فعالان گردشگری گلایه دارند که رویداد‌های کافی برای نگهداشتن گردشگر وجود ندارد. اگر برنامه‌های جذاب و هویت‌محور طراحی شود، گردشگر فقط یک روز نمی‌ماند و آثار فرهنگی و اقتصادی قابل‌توجهی برای استان خواهد داشت.

وی با استناد به روایتی از امام صادق (ع) درباره نقش فعال مسلمانان در تعامل با دیگران، تأکید کرد: در تبادل فرهنگی نباید صرفاً تأثیرپذیر باشیم؛ باید اثرگذار باشیم. فرهنگ شیراز در گذشته از هند تا عثمانی نفوذ داشته و امروز هم می‌تواند چنین نقش‌آفرینی بزرگی را تکرار کند.

آیت‌الله دژکام با اشاره به اجرای موفق برخی رویداد‌ها همچون جشنواره بین‌المللی فیلم فجر و برنامه‌های حوزه مُد و لباس در استان افزود: شیراز ظرفیت تبدیل شدن به قطب طراحی پوشش اسلامی–ایرانی را دارد.

وی از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درخواست کرد: شیراز را در نقش تاریخی و فرهنگی خود به رسمیت بشناسید و اجازه دهید این شهر با پشتوانه علمی، هنری و تاریخی خود در عرصه ملی و بین‌المللی اثرگذار باشد.

امام جمعه شیراز در پایان گفت: با حمایت وزارت فرهنگ و استمرار هم‌افزایی موجود در استان، می‌توانیم مسیر تاریخی و نورانی شیراز را دوباره احیا کنیم و آن را به مرکز مهمی برای تبادل فرهنگی در کشور و منطقه تبدیل نماییم.