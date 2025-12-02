پخش زنده
امروز: -
با جذب سرمایه گذار و فراهم کردن زیرساختهای صنعتی مورد نیاز، ۶۰ هکتار زمین به شهرکها و نواحی صنعتی این استان افزوده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان گفت: آماده سازی این مقدار زمین به همراه زیر ساختهای مورد نیاز آن از جمله آب، برق و احداث معابر در مقایسه با عملکرد مدت مشابه سال گذشته رشد ۵۰ درصدی را نشان میدهد که نتیجه افزایش این اعتبارات شتاب بخشی در طرحهای فنی و زیر ساختی است.
علیرضا راشکی افزود: اعتبارات هزینه شده برای شهرک سازی و فراهم سازی زیرساختهای آن با صرف اعتباری بیشاز ۹۰۰ میلیارد ریال بوده که نسبت به رقم ۶۰۰ میلیارد ریال در مدت زمانی مشابه سال گذشته افزایش قابل توجهی را نشان میدهد.
وی در حوزه شهرک سازی در سیستان و بلوچستان گفت: فاز عملیاتی ایجاد شده برای بهره برداری از زمینهای صنعتی و زیر ساختهای آن در شهرکهای صنعتی زاهدان و جاده میرجاوه به مساحت ۲۵ هکتار، خاش ۲۰ هکتار و زاهدان کامبوزیا ۱۵ هکتار است.
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد:
افزایش ظرفیت اشتغالزایی، فرصتهای شغلی جدید، جلب نظر سرمایه گذاران و کارآفرینان، رشد و رونق تولید و بهبود شاخص اقتصادی در سیستان و بلوچستان از دیگر آثار مثبت این برنامه است.
وی افزود: اجرای این طرح گامی مهم در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار و متوازن سیستان و بلوچستان دارد و همچنین باعث ارتقای سطح رفاه اقتصادی و اجتماعی مردم استان خواهد شد.