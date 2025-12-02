یک دوستدار محیط زیست در روستای لوشاب فریمان، یک بهله عقاب زخمی را به محیط‌بانان اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان تحویل داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست فریمان گفت: شهرستان فریمان دارای دو مرکز تیمار و نگهداری حیات وحش است که پرندگان و سایر گونه‌های حیات وحش آسیب‌دیده پس از تیمار و بازیابی سلامت، در مناطق طبیعی شهرستان رهاسازی می‌شوند.

جواد ستوده افزود: حداقل هفته‌ای سه پرنده زخمی یا ناتوان توسط شهروندان و دوستداران طبیعت به این اداره تحویل داده می‌شود و حداقل ۱۰ پرنده بهبود یافته درهر ماه پس از پایان دوره تیمار، در طبیعت رهاسازی می‌شوند.

او با قدردانی از حس مسئولیت‌پذیری مردم محلی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده حیوانات آسیب‌دیده، موضوع را به نزدیک‌ترین پاسگاه محیط‌بانی اطلاع دهند تا امکان تیمار و بازگشت آنها به طبیعت فراهم شود.