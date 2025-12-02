پخش زنده
در جریان نشست بهمن نوری استاندار خراسانشمالی با احمد دنیا مالی وزیر ورزش و جوانان، روند تکمیل ورزشگاه ۶هزارنفری بجنورد وارد فاز اجرایی جدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ در این نشست، برای آغاز عملیات اجرایی این پروژه نیمهتمام، ۵۰ میلیارد تومان اعتبار بهطور رسمی تخصیص یافته است.
استاندار خراسانشمالی با تأکید بر نقش زیرساختهای ورزشی در توسعه متوازن استان، تکمیل این مجموعه را، یکی از پروژههای اولویتدار در حوزه عمرانی و ورزشی قلمداد کرد که دستگاههای اجرایی مکلف به تسریع فرآیند اجرا آن هستند.
دنیا مالی وزیر ورزش و جوانان نیز در این نشست با قدردانی از همکاری و پیگیریهای استاندارخراسان شمالی، تکمیل ورزشگاه ۶ هزارنفری را پروژهای راهبردی برای ارتقای سرانه فضاهای ورزشی و امکان میزبانی رویدادهای ملی دانست.
وی تأکید کرد: وزارت ورزش با تمام ظرفیتها از روند اجرا حمایت میکند تا این مجموعه در کوتاهترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسد.
گفتنی است: با آغاز عملیات اجرایی و تأمین اعتبار اولیه، ورزشگاه ۶ هزارنفری بجنورد پس از سالها توقف، وارد مرحلهای تعیینکننده میشود؛ مرحلهای که با بهره برداری از آن برای مردم استان؛ ارمغان نشاط اجتماعی را به همراه خواهد داشت.