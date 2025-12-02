اصغر نصیری کارگردان سینما درگذشت
اصغر نصیری کارگردان، تدوینگر و تهیهکننده سینما که به دلیل مشکلات تنفسی در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان بستری بود، درگذشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
، زندهیاد نصیری چند روز گذشته به دلیل مشکلات شدید تنفسی در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان غیاثی بستری بود که شامگاه دوشنبه (۱۰ آذرماه) دار فانی را وداع گفت.
اصغر نصیری کارگردان، تدوینگر، طراح صحنه سینما و تلویزیون و تهیهکننده متولد ۱۳۴۷ در میانه، فارغالتحصیل رشته کارگردانی از مجتمع آموزشی سینما، فعالیت در عرصه سینما را از سال ۱۳۷۰ با عنوانهای برنامهریز، دستیار کارگردان، تدوینگر آغاز کرد. نخستین فیلم بلند سینماییاش، «مجروح جنگی» بود که در سال ۱۳۷۷ ساخته شد و در هفدهمین دوره جشنواره فیلم فجر و جشنواره دفاع مقدس حضور داشت.
دومین فیلم بلند نصیری «لوکوموتیوران» بود. «ستیز با درون»، «شغال»، «منفی هجده»، «اشک و سکوت»، «آخرین حرف»، «پارمیدا»، «آتشبس بیمارستان» از دیگر فیلمهای سینمایی او هستند. نصیری عضو پیوسته کانون کارگردانان سینمای ایران و عضو انجمن تهیهکنندگان مستقل سینمای ایران بود.