به گزارش خبرگزای صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ امید غلامی راد گفت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان سنقروکلیایی هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در ورودی شهر، به یک دستگاه کامیون حامل بار چوپ مشکوک و از آن را بازرسی کردند.

وی افزود: در بازرسی به عمل آمده از خودرو ۱۱ تن چوب قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال کشف شد.

سرهنگ غلامی راددر پایان از دستگیری یک نفر در این راستا و معرفی او به دستگاه قضائی خبر داد.