به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اینترنتی آرتی، کلمبیا اعضای یک فرقه یهودی را به‌اتهام سوءاستفاده از کودکان اخراج کرد. تنها چند روز پس از آن‌که مقامات کلمبیا ۱۷ کودک را در میان تحقیقات رو به گسترش درباره این فرقه نجات دادند، ۹ عضو این گروه یهودی فوق افراطی از این کشور اخراج شدند.

در این گزارش آمده است: کلمبیا روز دوشنبه ۹ عضو فرقه یهودی افراطی «لوه طهور» را از کشور اخراج کرد. این اقدام چند روز پس از آن صورت گرفت که مقامات کلمبیا اعلام کردند ۱۷ کودک را که ادعا می‌شود به دست اعضای این گروه مورد اذیت و آزار قرار گرفته بودند نجات دادند.

به گزارش اداره مهاجرت کلمبیا، اعضای این فرقه که ردای بلند و سیاهِ ویژه جامعه خود را بر تن داشتند، با اسکورت از فرودگاه بین‌المللی مدلین عبور کردند و سوار پروازی به مقصد نیویورک شدند. قرار است مقامات آمریکایی این افراد را تحویل بگیرند.

مقامات کلمبیایی افزودند برخی از کودکان نجات‌یافته، که از کشور‌هایی از جمله آمریکا و گواتمالا بودند، نیز با همان پرواز منتقل شدند تا تحت مراقبت نهاد‌های حمایت از کودکان در آمریکا قرار گیرند.

فرقه «لوه طهور» که نام آن به معنای «دلِ پاک» است، سال‌هاست در چندین کشور — از جمله مکزیک، کانادا، گواتمالا و اکنون کلمبیا — به‌دلیل اتهاماتی از بارداری‌های اجباری گرفته تا بدرفتاری با کودکان و تجاوز، تحت تحقیق قرار دارد.

این گروه که در دهه ۱۹۸۰ شکل گرفت، گمان می‌رود حدود ۵۰ خانواده از آمریکای شمالی و آمریکای مرکزی را دربر بگیرد. اینترپل برای چند تن از رهبران آن اعلان قرمز صادر کرده است.

در دسامبر ۲۰۲۴، مقامات گواتمالا ۱۶۰ کودک را از مزرعه‌ای تحت اشغال لوه طهور نجات دادند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که دادستان‌ها ادعای وجود آزار جنسی و جسمی گسترده را مطرح کردند.