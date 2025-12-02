به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، گشت هدفمند یگان حفاظت منابع آبزی کیش، دو فروند شناور صیادی مجهز به ادوات صید محاصره‌ای و بدون مجوز شیلات را توقیف کرد.

این شناور‌ها متعلق به اسکله چیرویه هرمزگان با شماره ثبتی موقت فعالیت می‌کردند.

در بازرسی اولیه شناورها در حدود ۶۰۰ کیلوگرم انواع آبزیان صید غیرمجاز و ۸ بسته تور حلقه‌ای به ارزش تقریبی ۴ میلیارد تومان کشف و ضبط شد.

اقدامات قضایی لازم نیز با هماهنگی دستگاه قضایی آغاز شده است.

فرماندهی یگان حفاظت از منابع آبزی اعلام کرد: این اقدام در راستای مقابله با صیادان غیرمجاز و جلوگیری از تخریب زیستگاه‌های دریایی انجام شد.