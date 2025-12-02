پخش زنده
رانندگان حمل و نقل بار و مسافر همدان، به عنوان مهمترین کاربران جاده، نقش مهمی در کاهش آمار سوانح جادهای دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس پلیس راه استان همدان گفت: بر پایه دادههای آماری، اتوبوسها تنها یک درصد و ناوگان باری، چهار درصد از مجموع سوانح جادهای استان همدان را به خود اختصاص دادهاند.
سرهنگ ارسلان سرمدی افزود: با وجود این سهم اندک، مسئولان راهداری و پلیسراه استان اعلام کردند با اجرای برنامههای ایمنی و نظارتی تلاش میکنند تا پایان سال جاری، میزان این حوادث نیز کاهش یابد.
او تاکید کرد: حدود ۲ هزار دستگاه اتوبوس و بیش از پنج هزار دستگاه کامیون در هر شبانه روز از جادههای استان تردد میکنند.
رئیس پلیس راه استان همدان افزود: برخوردهای سلبی و طرحهای ضربتی زیادی برای کنترل سوانح ناوگان حمل و نقل عمومی صورت گرفته و جرائم پیش بینی شده برای این بخش بیش از سایر وسایط نقلیه است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای همدان نیز گفت: اتوبوسها قبل از حرکت باید تاییدیه فنی دریافت کنند، بنابراین بررسی فنی توسط افراد متخصص و مدیران فنی صورت میگیرد.
حمید پرورشی خرم افزود: راهداری کنترل و نظارت مستمر و مستقیمی بر ناوگان مسافربری دارد تا مدیران فنی پیش از حرکت اتوبوس در پایانه حضور داشته باشند.
او تاکید کرد: تدابیر صورت گرفته از سوی راهداری و پلیس راه موجب شده، هفت ماهه امسال تصادف اتوبوس در جادههای استان رخ ندهد.