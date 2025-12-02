رقابت قصه گوهای برتر مازندران در چالوس
مرحله استانی جشنواره قصهگویی به میزبانی چالوس برگزار میشود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ مدیرکل کانون پرورش فکری استان مازندران در چالوس با تشریح الزامات جشنواره قصهگویی، گفت: جشنواره قصهگویی استان روزهای ۲۵ و ۲۶ آذرماه به میزبانی چالوس برگزار میشود.
حامد فاضلی افزود: نهج البلاغه، فرهنگ عامه، دوستی با طبیعت، ادبیات کلاسیک و معاصر، جنگ ۱۲ روزه و آتشسوزی در جنگلهای الیت محورهای این رویداد فرهنگی است.
او ادامه داد: از ظرفیت این رویداد فرهنگی به منظور آموزش دانشآموزان و معلمان در حوزه قصهگویی بهره گرفته شده و به منظور استفاده از ظرفیت مدارس و دانشآموزان بخش مرزن آباد، امکان فراهم خواهد شد تا در قالب اردوهای دانشآموزی شرایط حضور ایشان در جشنواره مذکور فراهم گردد.