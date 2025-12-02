بازگشایی آبانبارهای تاریخی در شهر آبانبارها
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان از بازگشایی تعدادی از بناهای تاریخی شاخص شهر قزوین در روزهای پایانی هفته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، مریم مهدوی گفت: از این پس آبانبار سردار بزرگ، آبانبار سردار کوچک، آبانبار مسجد جامع، کلیسای کانتور، آرامگاه حمدالله مستوفی و سردر عالیقاپو در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه هر هفته از ساعت ۹ تا ۱۷ پذیرای گردشگران و شهروندان خواهند بود.
مهدوی با اشاره به اینکه این بناها طی سالهای گذشته تنها در ایام نوروز و یا در ایام عادی بنا به درخواست تورها باز میشدند، افزود: در پی درخواست تورهای گردشگری و گردشگران ورودی به استان و با برنامهریزی صورت گرفته برای استقرار راهنمایان، در نیمه دوم سال در روزهای پایان هفته و در نیمه اول سال در همه ایام هفته امکان بازدید عموم از این آثار ارزشمند فراهم است.
سرپرست میراثفرهنگی استان همچنین تأکید کرد: این اقدام، گامی مهم در جهت رونق گردشگری استان، دسترسی عموم گردشگران به آثار تاریخی و معرفی ظرفیتهای بینظیر شهر قزوین است.