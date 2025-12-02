پخش زنده
با استقرار شرایط ناپایدار جوی در آذربایجان غربی، بهبود کیفیت هوا در شهرهای بزرگ و پر جمعیت و کاهش دما در استان پیش بینی می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ براساس بررسی آخرین نقشههای هواشناسی امروز و فردا گذر امواج تراز میانی از آسمان استان شرایط ناپایدار جوی را به همراه خواهد داشت که سبب بارشهای خفیف برف و باران در برخی نواحی شمالی استان و وزش باد نسبتا شدید در برخی ساعات در نیمه جنوبی استان خواهد شد.
شدت ناپایداریها برای روز دوشنبه پیش بینی میشود.
در این دو روز از شدت آلایندهها کاسته شده و بهبود کیفیت هوا در شهرهای بزرگ و پر جمعیت انتظار میرود.
بررسی الگوهای دمایی حاکی از روند کاهش دما از فردا تا پایان هفته جاری در استان است.