سرمایهگذاری امروز، تضمین انرژی پاک فردای ایران
معاون سرمایهگذاری ساتبا با تأکید بر استفاده بهینه از منابع، شفافیت در مصرف و مشارکت فعال بخش خصوصی، راهبردهای دولت برای توسعه پایدار انرژی را تشریح کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، جعفر محمدنژاد سیگارودی، معاون سرمایهگذاری ساتبا
در سمینار سرمایهگذاری تأمین مالی پروژههای احداث نیروگاه خورشیدی در صنعت نفت که با همکاری وزارت نفت و وزارت نیرو در پژوهشگاه نفت برگزار شد، با اشاره به وضعیت منابع انرژی کشور گفت: کشور ما با داشتن ظرفیتهای بالا در حوزه انرژی، به ویژه انرژی خورشیدی و منابع برقابی، جزو بهترینها در منطقه است و میتواند نقش مؤثری در تأمین پایدار انرژی ایفا کند.
وی افزود: استفاده از دادههای واقعی و تحلیل دقیق، برنامهریزی بلندمدت و توجه به محدودیتها و ظرفیتها برای پیشبرد پروژهها ضروری است. حتی برنامههای ۲۰ ساله، با رویکرد علمی و دقیق، میتواند مشکلات و محدودیتهای موجود را مدیریت کند.
معاون سرمایهگذاری ساتبا به اهمیت مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساختها و پروژهها اشاره کرد و گفت: با همکاری بخش خصوصی میتوان تا ۷۰ درصد تجهیزات و زیرساختها را تأمین کرد و اجرای پروژهها را تسریع نمود. این مشارکت باعث افزایش بهرهوری و تحقق سریعتر اهداف انرژی کشور میشود.
وی همچنین بر شفافیت قیمت انرژی و مدیریت مصرف تأکید کرد و افزود: تعیین قیمت واقعی و رصد دقیق مصرف، همراه با تحلیلهای علمی، به مسئولان کمک میکند تصمیمهای مؤثر و بهینه اتخاذ کنند و منابع کشور به شکل عادلانه و پایدار مورد استفاده قرار گیرند.
معاون سرمایهگذاری ساتبا در پایان به ضرورت بهرهگیری از تجارب دیگر کشورها برای ارتقای عملکرد پروژهها و کاهش ریسکها تأکید کرد و گفت: تجارب موفق بینالمللی میتواند مسیر پیشرفت ما را تسهیل کند و امکان تصمیمگیری بهتر و سریعتر در حوزه انرژی را فراهم آورد.