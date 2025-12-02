پخش زنده
محمد سعید سیف در کاشان: امسال بیش از ۱۳ هزار قرارداد به ارزش بیش از ۱۲ همت بین دانشگاهها و پژوهشگاهها و بخش صنعت منعقد شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در آیین نیمقرن دانشگاه کاشان گفت: با وجود این رقم و وجود ۳۰ هزار هیئت علمی این میزان کافی نیست و باید به سمتی حرکت کنیم که دستکم، اعضای هیئت علمی در یک موضوع واقعی کشور با یکدیگر مشارکت داشته باشند.
محمد سعید سیف، همچنین همکاری دانشگاهها با صنعت را نشانه اثربخشی بیشتر دانشگاهها در رفع مشکلات اجتماعی و اقتصادی دانست و افزود: این شاخص در کنار شاخصهای دیگر آموزشی، پژوهشی و تعداد مقالهها معیار خوبی برای ارزیابی دانشگاههاست.
وی بر ضرورت برنامهریزیهای هدفمندتر و آمادگی دانشگاهها برای همکاری با نهادهای مختلف تأکید کرد و گفت: ما باید به سمت برنامهریزیهای هدفمندتر و کارآمدتر حرکت کنیم و دانشگاهها باید در راستای مأموریتهای اجتماعی و فرهنگی خود، آمادگی بیشتری برای همکاری با نهادهای مختلف داشته باشند.
مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری چشمانداز آینده دانشگاهها را مرتبط با تطبیق با تحولات جهانی و بهرهگیری از علوم نوین و فناوریهای روز خواند و افزود: دانشگاهها و پژوهشگاهها مسئولیت دارند تا در حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی جامعه نقش مؤثری ایفا کنند.