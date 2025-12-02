به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گفت: با اکتشافات جدید در معدن طلای شادان و شناسایی ۷ میلیون تن ذخایر جدید در این معدن که گواهی کشف آن صادر شده است وبزودی به پروانه بهره برداری الحاق می‌شود ذخایر کانسنگ طلای خراسان جنوبی به ۷۶ میلیون تن رسید.

پارسا افزود: میزان کل ذخایر قطعی شناسایی شده معدن طلای معدن شادان حدود ۶۱ میلیون تن کانسنگ طلا است که شامل ۷ میلیون و ۹۵۰ تن کانسنگ اکسیدی طلا و ۵۳میلیون و ۱۰۰ هزار تن کانسنگ طلای سولفیدی است.

وی گفت: استخراج اسمی سالیانه کانسنگ طلا در این معدن یک میلیون و ۳۳۰ هزار تن است که از ابتدای سال جاری در این معدن یک میلیون و ۸۱۷ هزار و ۸۷۴ تن باطله برداری انجام شده و یک میلیون و ۲۱۲ هزار و ۴۹۱ تن کانسنگ طلا با عیار متوسط ppm۰.۴۴ استخراج و فرآوری شده است.

مدیرکل صمت استان افزود: در این معدن و واحد فرآوری آن حدود ۴۰۰ نفر مشغول به کار هستند.

پارسا گفت: در خراسان جنوبی ۱۰ معدن طلا وجود دارد که ۵ معدن شامل معدن هیرد، شادان، گودکان، خونیک و خداآفرید فعال است.