رئیس ستاد هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر گفت: شعار امسال هفته گرامیداشت مقام زن و روز مادر از ۱۳ تا ۲۰ آذرماه با محوریت نقش آفرینی زنان در عرصه مقاومت و پیشرفت کشور با عنوان «بانوی ایرانی، مظهر نجابت و الگوی مقاومت» اعلام شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ریحانه سلامی در دومین جلسه ستاد مرکزی هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر که با حضور جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد، گفت: در نگاه انقلاب اسلامی، زن ایرانی موجودی فعال، تمدن‌ساز و حافظ ارزش‌هاست که علاوه بر نقش مادری و تربیت نسل، در مقاومت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نیز پیشگام است.

در این نشست بر نقش‌آفرینی مهم زنان در جنگ ۱۲ روزه اخیر و پایداری آنان در عرصه‌های مختلف از جمله درمان، هلال‌احمر، مساجد و پشتیبانی از جبهه‌ها تاکید شد.

برنامه‌های این هفته با محوریت موضوعاتی همچون خانواده و سبک زندگی اسلامی-ایرانی، زن و علم و فناوری، زن و فرهنگ و هنر، سلامت، کارآفرینی و ایثارگری برگزار خواهد شد.

هدف از برگزاری این برنامه‌ها، تبیین الگوی زن مسلمان ایرانی در منظومه فکری انقلاب اسلامی و تقویت جایگاه زن به‌عنوان رکن اساسی پیشرفت و مقاومت کشور عنوان شده است.