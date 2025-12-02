به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمد ناظمی اردکانی اظهار داشت : در کلان‌شهر تهران، انتخابات به‌صورت تناسبی برگزار خواهد ش و قانون‌ پیش‌بینی کرده که در دوره‌های بعدی سایر شهر‌ها و روستا‌ها نیز به‌صورت تناسبی برگزار شود.

وی افزود: این شیوه از تجربه بسیاری از کشور‌ها گرفته شده و تاکنون کارآمدی خود را نشان داده است. در هلند و فرانسه، برای مثال، انتخابات شورا‌ها و پارلمان‌ها به‌صورت تناسبی برگزار می‌شود و نتایج موفقیت‌آمیزی داشته است.

ناظمی اردکانی با بیان اینکه افزایش مشارکت مردم، انتخاب بهترین گزینه‌ها به دلیل رقابت تنگاتنگ و حضور همه سلایق سیاسی در شورا از مزایای انتخابات تناسبی است، خاطر نشان کرد: هر فرد، حزب یا ائتلاف به نسبت رأی خود می‌تواند کرسی‌های شورای شهر را به دست آورد. برای نمونه، شورای شهر تهران ۲۱ عضو دارد؛ اگر کسی ۳۰ درصد آرای تهران را کسب کند، هفت کرسی خواهد داشت و اگر نزدیک ۵۰ درصد رأی بیاورد، حدود ده کرسی خواهد داشت.

وی گفت: رأی‌دهندگان هم می‌توانند هم به یک فرد رأی بدهند و هم به کل یک فهرست. نحوه رأی‌دهی و ثبت آرا در قانون مشخص شده است، اما اجرای این مدل پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و وزارت کشور باید با دقت کامل نرم‌افزار‌های شمارش و تجمیع آرا را طراحی کند.