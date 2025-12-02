مدیر دفتر بهره‌برداری و توسعه شرکت آب و فاضلاب استان یزد، از پیشرفت طرح ۷۰ کیلومتری توسعه شبکه فاضلاب شهر یزد خبر داد و اعلام کرد که حفاری بلوار پاسداران تا یک ماه آینده پایان می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، موسوی از پیشرفت طرح ۷۰ کیلومتری توسعه شبکه فاضلاب شهر یزد خبر داد و اعلام کرد که حفاری بلوار پاسداران تا یک ماه آینده پایان می‌یابد. وی، همچنین تأکید کرد که در صورت بروز خسارت یا رعایت‌نشدن ملاحظات فنی، با پیمانکاران متخلف برخورد و حتی قرارداد آنان فسخ خواهد شد.

موسوی با اشاره به قرارداد مشترک آبفا و شرکت سنگ‌آهن مرکزی به‌عنوان سرمایه‌گذار بیان کرد: در قالب این قرارداد، ۷۰ کیلومتر توسعه شبکه فاضلاب بر اساس درخواست‌های مردمی در دستور کار قرار گرفته و سه پیمانکار در سطح شهر مشغول فعالیت هستند.

وی درباره کوچه‌های ۲۹، ۳۱، ۳۳ و ۳۵ پاسداران که اخیراً عملیات در آنها گزارش شده بود، گفت: حفاری این محدوده از پنجم مرداد آغاز شد و هم‌اکنون لوله‌گذاری و پاکسازی کانال به پایان رسیده است. وی، افزود: در خیابان پاسداران نیز بخشی از مسیر که به‌عنوان مسیر جایگزین استفاده می‌شد تکمیل شده و بازگشایی آن انجام می‌شود.

مدیر دفتر بهره‌برداری و توسعه آبفا با اشاره به شکستگی لوله و هدررفت آب که در گزارش مردمی مطرح شده بود، گفت: علاوه بر هزینه ترمیم، خسارت آب هدررفته بر اساس قیمت آب آزاد از پیمانکار دریافت می‌شود. اخطار‌های لازم داده شده و در صورت تکرار، پیمانکار کنار گذاشته خواهد شد.

وی با بیان اینکه ۶۰ درصد شهر یزد هنوز به شبکه فاضلاب متصل نشده افزود: طبق قرارداد واگذاری، تکمیل این بخش طی سه سال آینده انجام خواهد شد و تا پایان سال جاری نیز طرح ۷۰ کیلومتری فعلی به اتمام می‌رسد.

موسوی همچنین از آغاز عملیات در مناطق مختلف از جمله آزادشهر، حسن‌آباد و شهرک رزمندگان به صورت کوچه‌به‌کوچه خبر داد و گفت: مشکلات بوی نامطبوع در محدوده میدان مهدیه و چهارراه معلم نیز شناسایی شده و عملیات حفاری و ترمیم آن آخر هفته آغاز می‌شود.

وی درباره امکان استفاده صنایع از پساب تصفیه‌خانه یزد توضیح داد: طبق بند ۳ ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه، صنایع پرمصرف ملزم به جایگزینی آب زیرزمینی با پساب هستند. این موضوع هزینه‌بر است، اما نسبت به آب انتقالی مقرون‌به‌صرفه‌تر و از نظر محیط‌زیستی ضروری است.

وی، در پایان از مردم خواست برای ثبت شکایات و درخواست‌ها از طریق سامانه ۱۲۲ و ۱۲۳ شرکت آبفا موضوعات خود را پیگیری کنند.