۱۱ روستای شهرستان سرخس از ابتدای امسال تاکنون از نعمت گاز برخوردار شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار سرخس گفت: هم اینک اجرای بیش از ۱۳ هزار متر توسعه شبکه گاز در محورهای روستایی پسکمر و شوریجه سرخس به اتمام رسیده است.
مجید بیکی افزود: در همین راستا طرح توسعه شبکه به طول هشت هزار و ۴۴۰ متر در محور پسکمر با اجرای ۹۸۷ مورد جانمایی علمک و توسعه شبکه به طول پنج هزار و ۲۵۵ متر در محور شوریجه با اجرای ۵۰۷ مورد جانمایی علمک، طی نیمه اول امسال صورت پذیرفته است
او با تاکید بر ضرورت تسریع در تکمیل خط تقویتی، اظهار کرد: این اقدام باید هرچه سریعتر انجام و خدماترسانی به مردم تسهیل شود.
وی دوگانهسوز کردن اماکن عمومی از جمله نانواییها را ضروری دانست و اضافه کرد: طرحهای باقیمانده توسعه شبکه گاز باید تا پایان سال ۱۴۰۵ در روستاهای شهرستان تکمیل شود.
فرماندار سرخس در ادامه اعلام کرد: علاوه بر این ۱۱ روستا، گازرسانی چهار روستای دیگر نیز تا پایان امسال تکمیل خواهد شد.
بیکی با تاکید بر افزایش ضریب گازرسانی روستاها از ۹۴ به ۹۸ درصد، تصریح کرد: شهرستان سرخس هشت درصد گاز کشور را تأمین میکند و تنها نقطه تولید گاز در شمال شرق کشور است؛ بر همین اساس گازدار شدن همه روستاها با کمترین هزینه و دوگانه سوز کردن اماکن عمومی از برنامههای توسعه در شهرستان است.