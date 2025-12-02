به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، سرپرست میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی کرمان در این باره گفت: مطالعه و تهیه طرح مرمت سردر باغ شاهزاده ماهان پس‌ از نقشه‌برداری و برداشت فتوگرامتری به‌ منظور به‌روزرسانی نقشه‌ها و شناخت دقیق‌تر آسیب‌ها و پس‌ از مطالعات ژئوتکنیک آغازشده و مرمت و اصلاح آجر فرش پشت‌بام سردر باغ شاهزاده، سبک سازی، برداشت آجر فرسوده، شیب بندی و اجرای آجر فرش سنتی از جمله عملیات پیش‌بینی‌شده در این مرحله اجرایی مرمت است.

مرتضی نیکرو خاطرنشان کرد: مرمت و حفاظت ابنیه تاریخی استان کرمان، به‌ ویژه آثار ارزشمندی چون باغ جهانی‌ شاهزاده ماهان، وظیفه‌ای ملی و رسالتی فرهنگی است که آینده گردشگری استان بر آن استوار است و این میراث گران‌بها نه‌فقطا روایتگر هویت و تاریخ مردمان کرمان است، بلکه به‌ عنوان سرمایه‌ای جهانی، نقش مهمی در توسعه پایدار گردشگری دارد.

بگفته وی: با نگاه مسئولانه و بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان، مشارکت جوامع محلی و همراهی دستگاه‌های مرتبط، تلاش می‌کنیم تا این یادگارهای ماندگار را برای نسل‌های آینده سالم، پویا و قابل بهره‌برداری نگاه داریم و مسیر اعتلای گردشگری استان را بر پایه صیانت از میراث تاریخی‌ و فرهنگی ادامه دهیم.

باغ شازده ماهان از جاذبه‌های استان کرمان در دل کویر است و در نزدیکی شهر و در ۲ کیلومتری شرق شهر ماهان از توابع کرمان قرار دارد، این باغ فرخ‌بخش در دامنه‌ کوه‌های تیگران ساخته شده و با داشتن آب‌وهوای مطبوع و دلپذیر، مقصد بسیاری از گردشگران است.

این اثر ۱۴ آبان ۱۳۵۳ با شماره ثبت ۱۰۱۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌ است و در سال ۲۰۱۱ در نشست سی و پنجم میراث جهانی یونسکو به همراه هشت باغ ایرانی دیگر در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت جهانی رسید.