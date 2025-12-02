به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، فرماندار شهرستان بانه در این آیین با اشاره به رشادت و از خود گذشتگی شهیدان گفت: شهادت هنر مردان خداست و مردم شهرستان بانه همواره برای دفاع از خاک و وطن خود آماده بودند و وجود ۸۴۰ شهید در شهرستان گواه این مهم است.

احمد محمد رضایی در ادامه افزود: شهیدان همچون خالد حسنی از با ارزش‌ترین دارایی خود یعنی جانشان گذشتند و خصوصیات بارزی داشتند همین امر آنها را شاخص کرد.

وی گفت: شهیدان درس آزادگی و از خود گذشتگی به ما آموزش داده‌اند و این وظیفه مسئولان را سنگین می‌کند، چراکه الان سنگر خدمت به مردم و انجام جهاد برای خدمات رسانی است.

در ادامه این مراسم از جمعی از خانواده شهیدان شهرستان بانه تجلیل شد.