یادواره شهید خالد حسنی به عنوان شهید شاخص شهرستان بانه با حضور خانواده شهدا و جمعی از مسئولان در روستای سیاحومه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، فرماندار شهرستان بانه در این آیین با اشاره به رشادت و از خود گذشتگی شهیدان گفت: شهادت هنر مردان خداست و مردم شهرستان بانه همواره برای دفاع از خاک و وطن خود آماده بودند و وجود ۸۴۰ شهید در شهرستان گواه این مهم است.
احمد محمد رضایی در ادامه افزود: شهیدان همچون خالد حسنی از با ارزشترین دارایی خود یعنی جانشان گذشتند و خصوصیات بارزی داشتند همین امر آنها را شاخص کرد.
وی گفت: شهیدان درس آزادگی و از خود گذشتگی به ما آموزش دادهاند و این وظیفه مسئولان را سنگین میکند، چراکه الان سنگر خدمت به مردم و انجام جهاد برای خدمات رسانی است.
در ادامه این مراسم از جمعی از خانواده شهیدان شهرستان بانه تجلیل شد.