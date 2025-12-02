معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران بر ضرورت دسترسی عمومی مردم به دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیارى‌ها تأکید کرد. ‎



به گزارش



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ عبدالرضا دادبود گفت: دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات مربوط به هر شهر و روستا به استناد قانون درامد پایدار و هزینه شهردارى‌ها و دهیارى ها، باید پس از طی مراحل قانونی حداکثر تا پایان بهمن‌ماه هر سال، برای اجرا در سال بعد به اطلاع مردم برسد.

وی افزود: این دفترچه لازم است از طریق بارگذاری در سامانه‌های الکترونیکی و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی مربوطه در اختیار شهروندان قرار گیرد تا مردم بتوانند با شفافیت کامل از جزئیات عوارض و بهاى خدمات و نحوه محاسبه آن مطلع شوند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران با اشاره به اهمیت اجرای این اقدام گفت: انتشار عمومی تعرفه‌ها علاوه بر افزایش اعتماد شهروندان، موجب ارتقای پاسخگویی و نظم در مدیریت شهری خواهد شد.





دادبود افزود: شهرداران و دهیاران موظف هستند با جدیت نسبت به اجرای این موضوع اقدام کنند تا مردم در کوتاه‌ترین زمان ممکن از جزئیات تعرفه‌ها آگاه شوند.





او ادامه داد: دسترسی آسان و شفاف نه‌تنها حقوق شهروندی را تقویت می‌کند، بلکه زمینه‌ساز مشارکت بیشتر مردم در تصمیم‌گیری‌های شهر و روستا و افزایش رضایت عمومی خواهد بود.