به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سند آمایش سرزمینی ورزش خراسان جنوبی با هدف شناسایی ظرفیت‌های هر منطقه از کشور، ویژگی‌های اقلیمی، طبیعی، اجتماعی و وضعیت سلامتی جامعه و به منظور عدالت اجتماعی در ورزش اولویت‌های ورزشی هر استان به تفکیک شهرستان شناسایی و برای آینده نگاری برنامه‌های عملیاتی راهبرد‌های اجرایی در بحث نرم افزاری و سخت افزاری پیشنهاد شده است و در استان به عنوان نقشه راه ورزش و تربیت بدنی به توسعه متوازن ورزش کمک خواهد شد؛ سندی بالادستی و قابل استناد هست که پس از تصویب برای تمامی دستگاه‌های اجرایی قابل اجرا است.

استاندار خراسان جنوبی در شورای تربیت بدنی و ورزش استان گفت: در مصوبه‌ای که در خصوص مسئولیت‌های اجتماعی داشتیم از این پس هزینه‌های انجام شده در شورای معادن مطرح می‌شود تا بتوان در برنامه‌های مهم استان مسئولیت اجتماعی معادن در نظر گرفته شود.

هاشمی همچنین افزود: اداره ورزش و جوانان برای حمایت بیشتر یک تیم را معرفی کند تا به طور ویژه حمایت شوند.

وی همچنین به رویداد ملی ایران جان اشاره کرد و گفت: رویداد ملی ایران جان، جان تازه‌ای در خراسان جنوبی دمید و استان را بعد از بیست و دو سال در کشور و جهان معرفی کرد.

استاندار خراسان جنوبی همچنین از اختصاص پنج میلیارد تومان برای اتمام خانه جوان خبر داد.

هاشمی همچنین با اشاره به اینکه در همه حال در کنار ورزش استان هستیم افزود: از کارگروه تسهیل نیز برای پیشرفت ورزش استان حمایت می‌کنیم و برای روستا‌ها نیز از اعتبارات دهیاری می‌توانیم کمک کنیم.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی نیز در این شورا با اشاره به اینکه در توسعه ورزش استان حرکت رو به جلو داریم گفت: باید سهم ورزش و جوانان خراسان جنوبی از مسئولیت اجتماعی مشخص شود تا شاهد پیشرفت روز افزون ورزش و جوانان استانمان باشیم.

قناد به هفتمین المپیاد برتر ورزش کشور به میزبانی خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: این استان در این المپیاد ۱۵ مدال را از آن خود کرد

وی همچنین گفت: تمامی دستگاه‌ها طبق قانون ماده پنجاه و سه الحاق ۲ مکلف هستند یک درصد سهم اعتبارات خود را به ورزش و جوانان اختصاص دهند.

توجه ویژه به ورزش قهرمانی، مهاجرت ورزشکاران، کمرنگ بودن شورای مبارزه با مواد مخدر، امتیاز ویژه به هیئت‌های ورزشی برای اختصاص سالن ورزشی، نبود سالن تخصصی برای مسابقات، کمبود خوابگاه ورزشی برای اسکان ورزشکاران، نبود سالن سقف کوتاه در استان، مسیر ویژه برای دوچرخه سواری، گسترش رشته‌های مختلف از جمله خواسته‌ها و مطالبات ورزشکاران در این جلسه بود.

در پایان از عارف بابائیان ورزشکار قهرمان توان یاب استان و عضو تیم ملی فوتبال هفت نفره جمهوری اسلامی ایران که در مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه عنوان قهرمانی را کسب کرده تجلیل شد.