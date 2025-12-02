کارشناس هواشناسی استان از وقوع بارش‌های پراکنده، وزش باد‌های شمالی و کاهش نسبی دما در روز‌های پیش‌رو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، مهدی آخوندی، کارشناس هواشناسی، اعلام کرد: روز گذشته با گذر امواج سامانه بارشی، بارش‌هایی در برخی نقاط استان رخ داد که از جمله در شهر رازیان ۴ چهار و شش دهم میلی‌متر و در معلم‌چیه دو و نیم میلی‌متر باران ثبت شد.

وی افزود: برای امروز با گذر امواج تراز میانی جو، گاهی افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی گفت: همچنین فردا و پس‌فردا با شمالی شدن سوی جریانات، ضمن کاهش دما، وزش باد‌های شمالی به‌ویژه در شهر‌های کوهین، تاکستان و بوئین‌زهرا رخ خواهد داد. در ارتفاعات شمالی استان نیز احتمال بارش پراکنده وجود دارد.

آخوندی خاطرنشان کرد: بامداد امروز حداقل دما در شهر آب‌گرم به صفر درجه رسید و انتظار می‌رود طی فردا و پس‌فردا کاهش نسبی دما در سطح استان ادامه داشته باشد.