از بین ۳۰۰ اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره کودک ونوجوان در همدان ۴۶ گروه نمایشی برای رقابت، انتخاب شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان با اشاره به برگزاری سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان از ۱۴ تا ۲۰ آذرماه در همدان گفت: ۲۹ استان آثار خود را ارسال کردند که در نهایت ۱۳ استان در فهرست نهایی قرار دارد.
سیدمحمدرضا جوادی با اشاره به اینکه ۲۵ دوره از این جشنواره در همدان میزبانی شده است، افزود: از میان ۳۰۰ اثر رسیده ۴۶ گروه نمایشی شامل ۲۱ گروه صحنهای، ۱۰ گروه خیابانی، ۹ گروه کودک و ۵ گروه خردسال انتخاب شدند.
او با بیان اینکه بخشهای اصلی جشنواره شامل خردسال، کودک و نوجوان و همچنین نمایشنامهنویسی و خیابانی است، گفت: ۲ تماشاخانه سیار برای مناطق محروم برگزار میشود و شهرستانهای فامنین و درگزین سالن اختصاصی ندارند، اما اجراهای سیار در این مناطق مستقر خواهد شد.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان تاکید کرد: مهمانان جشنواره از ۱۴ آذر در هتل باباطاهر مستقر میشوند و با توجه به جدول زمانبندی حدود ۵۰۰ مهمان هر شب در هتل اسکان خواهند داشت.
جوادی با اشاره به مراسم افتتاحیه تصریح کرد: افتتاحیه جشنواره روز شنبه ساعت ۱۵ به صورت شادپیمایی با حضور ۱۰ گروه هنری برگزار میشود و تماشاخانه سیار نیز در میدان امام مستقر خواهد شد.
او درباره بخش بینالملل گفت: قرار بود ۱۴ کشور در این دوره حضور داشته باشند، اما به دلیل برخی ملاحظات، تنها دو کشور از برزیل و ارمنستان در بخش بینالملل حاضر میشود که آثار خارجی رقابتی نیست.
جوادی افزود: بیشترین تعداد اجراها مربوط به گروههای تهران و همدان است و گروههایی از رزن، قروه و درگزین نیز برنامههای خود را اجرا خواهند کرد.