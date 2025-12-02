به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۱۱ آذر را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهمترین عناوین روزنامه‌های انگلیس

تایمز

- رئیس نهاد ارزیابی بودجه پس از افشای جزئیات محرمانه لایحه بودجه، از سمت خود کناره‌گیری کرد.

دیلی میل

- «ریچارد هیوز» قربانی جعل و تحریف آمار مالی شده و حزب کارگر را «دولت بی‌شرم» توصیف می‌کند.

دیلی میرر

- ممکن است در پرونده خودکشی کارکنان اداره پست — پس از رسوایی «سامانه هورایزن» — اتهام «قتل سازمان‌یافته» علیه مدیریت وقت مطرح شود.

دیلی اکسپرس

- نخست‌وزیر گفته خروج از اتحادیه اروپا اقتصاد کشور را به شدت تضعیف کرده و اکنون خواهان روابط نزدیک‌تر با اروپا است.

سان

- یک بازیکن سابق تیم ملی و لیگ برتر به ظن تلاش برای تعرض جنسی بازداشت شده است.

دیلی تلگراف

- روزنامه اعلام کرده استعفای رئیس نهاد بودجه، دولت را در وضعیت بن‌بست مالی قرار داده و حزب کارگر را مسئول این آشفتگی می‌داند.



آی پیپر

- ارتباط میان خزانه‌داری و نهاد بودجه به پایین‌ترین سطح رسیده؛ گزارش‌ها از تناقض آشکار میان ادعا‌های مالی دولت و برآورد‌های رسمی خبر می‌دهند.

گاردین

- افشای جزئیات محرمانه بودجه، «بدترین شکست» تاریخ نهاد ارزیابی بودجه توصیف شده است.

مهمترین عناوین روزنامه‌های پاکستان

«اکسپرس نیوز»

- عربستان کمک ۹۰ میلیون دلاری برای فلسطین را اعلام کرد

- پاکستان و چین یک رزمایش ضد تروریسم مشترک را آغاز کردند

- ادامه مشارکت نیروی دریایی پاکستان در مناطق سیل زده سریلانکا / ده‌ها خانواده نجات یافتند

- عربستان و روسیه برای صدور ویزای رایگان ۹۰ روزه توریستی توافقنامه امضا کردند

- تعداد قربانیان سیل در کشور‌های آسیایی طی یک هفته گذشته به ۱۱۰۰ کشته افزایش یافت

«دنیا نیوز»

- همزمان با فراخوان تظاهرات حزب تحریک انصاف در شهر‌های راولپندی و اسلام آباد قانون منع اجتماعات اعمال شد

- اتحادیه اروپا ۳ میلیون یورو کمک مالی برای مناطق سیل زده در پاکستان تصویب کرد

- ۲۲ قاچاقچی و فروشنده مواد در عملیات‌های نیرو‌های امنیتی در ایالت پنجاب پاکستان کشته شدند

- در حملات تروریستی ماه نوامبر پاکستان دستکم ۵۴ شهروند جان خود را از دست داده‌اند

«داون نیوز»

- تعداد بیماران ایدز در جهان به ۴۸ میلیون نفر افزایش یافت / آمار در پاکستان نیز افزایشی است

- گزارشات امنیتی: پاکستان و افغانستان به میزبانی عربستان مذاکرات داشته‌اند

- حمله انتحاری علیه نیرو‌های پلیس در شهر لکی مروت / یک نفر کشته و پنج نفر دیگر شدیدا زخمی شدند

- کاهش نرح تورم ماهیانه نوامبر ۲۰۲۵ به ۶.۱ درصد در پاکستان

مهمترین عناوین روزنامه‌های ترکیه

حریت

- ترکیه در یک قدمی ده کشور صادرکننده صنایع دفاعی

- رشد اقتصادی ترکیه در سه ماهه سوم سال ۳.۷ درصد شد

- ترامپ خواستار تبعید مادورو شد

صباح

- برابری ۱-۱ گالاتاسرای و فنرباغچه

- ترکیه با درآمد ملی یک تریلیون و ۵۳۸ میلیاردی در بین کشور‌های در حال رشد پنجم شد

- رشوه چی‌ها در کادر رهبری حزب جمهوری خلق قرار گرفتند

- اشغال و نسل کشی صهیونیست ادامه دارد

نفس

- ملی پوش سابق؛ داعشی از آب در آمد

- اعضای حزب جمهوری خلق به دیدار خانه به خانه می‌روند

- اقتصاد رشد می‌کند، اما کیف پول‌ها کوچک می‌شود

سوزجو

- همه چیز برای ورود ترامپ/ تخریب خانه‌های سازمانی؛ قطع درختان در اتی مسغوت آنکارا

- رشد اقتصادی ۳.۷ درصد؛ فقرا همچنان ناراحتند

- افزایش نرخ اجاره‌ها در ایزنیک بورسا پس از سفر پاپ

جمهوریت

- بیشترین رشد اقتصادی در صنعت ساخت وساز؛ بیشترین پسرفت در بخش کشاورزی ثبت شد

- اگر نان نیست؛ بتون بخورید

- روند چانه زنی برای تعیین حداقل دستمزد آغاز شد

تورک گون

- باغچلی: ترکیه عای از ترور یک هدف تاریخی و ملی است

- اردوغان: از طرح ترکیه عاری از ترور برنمی گردیم

- ماراتن چانه زنی برای تعیین حداقل حقوق در سال ۲۰۲۶ آغاز شد

ترکیه

- اسرائیل یونان را به راه اشتباه می‌برد

- اردوغان: حمله به کشتی‌ها در دریای سیاه توجیه ندارد

- نتانیاهو برای ماند در قدرت پافشاری می‌کند

ینی شفق

- اردوغان: حمله به کشتی‌ها در دریای سیاه توجیه ندارد

- جنگنده بومی کیزیل الما در صدر رسانه‌های جهان قرار رگفت

- رام الله را بدون آب گذاشتند

- سیلاب در آسیای جنوبی بیش از هزار قربانی گرفت

قرار

- بخش ساخت و ساز ۱۴ درصد رشد کرد؛ بخش کشاورزی ۱۳ درصد کوچک شد

- رهبر حزب سعادت: وحدت امت تضمینی برای آزادی فلسطین است

- گره روند ترکیه عاری از ترور در ایمرالی (اوجالان)

آکشام

- اردوغان: در روند ترکیه عاری از ترور ثابت قدم هستیم

- ۱۰۳ عضو پ ک ک تسلیم شدند

- جنگنده بومی کیزیل الما مورد توجه رسانه‌های جهان قرار گرفت

- اقتصاد ترکیه ۲۱ ماه است که با رشد مواجه است

- مردم ونزوئلا مسلح شدند

مهمترین عناوین روزنامه‌های افغانستان

روزنامه دولتی «انیس»

- سفیر ترکیه از ریاست کل حفظ ارزش‌های جهادی افغانستان بازدید کرد

- دو مرکز درمانی در مسیر سالنگ شمالی راه اندازی شد

- حکم شرعی قصاص به جرم قتل امروز در استان خوست اجرا می‌شود

- افتتاح نمایشگاه ملی و بین المللی «صنعت و فرهنگ افغانستان» در کابل

- بازگشایی مسیر‌های تجاری با پاکستان منوط به رعایت قوانین بین المللی است

روزنامه دولتی «هیواد»

- افسر انگلیسی، جنایات نظامیان کشورش را در افغانستان افشا کرد

- مقامات افغانستان و ایران بر همکاری برای تولید انرژی پاک تاکید کردند

- صادرات تولیدات هرات به بیست کشور جهان

- ده‌ها معدن سنگ قیمتی در پنجشیر شناسایی شد

وبسایت روزنامه «اطلاعات روز»

- دوازده شهروند افغانستان در تیراندازی مرزبانان ایران کشته شدند

- وزیر کشور آلمان احتمال اخراج مهاجران زن به افغانستان را رد نکرد

- تاجیکستان می‌گوید در یک هفته دو حمله از خاک افغانستان به تاجیکستان انجام شده است

- انفجار خمپاره در استان ارزگان جان سه نفر را گرفت

- طالبان یک نفر را دراستان خوست در ملاء عام اعدام می‌کند

وبسایت روزنامه «هشت صبح»

- دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل بر حمایت از بیماران ایدز در افغانستان تاکید کرد

- پانصد و هشتاد خانواده مهاجر روز گذشته به افغانستان بازگشتند

- انفجار خمپاره در ارزگان جان سه نفر را گرفت

- شورای امنیت سازمان ملل، نشست فصلی خود را درباره افغانستان برگزار می‌کند

- روزنامه دان: مذاکرات هیئت‌های افغانستان و پاکستان در ریاض بدون نتیجه پایان یافت