به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۱۱ آذر را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین روزنامههای انگلیس
تایمز
- رئیس نهاد ارزیابی بودجه پس از افشای جزئیات محرمانه لایحه بودجه، از سمت خود کنارهگیری کرد.
دیلی میل
- «ریچارد هیوز» قربانی جعل و تحریف آمار مالی شده و حزب کارگر را «دولت بیشرم» توصیف میکند.
دیلی میرر
- ممکن است در پرونده خودکشی کارکنان اداره پست — پس از رسوایی «سامانه هورایزن» — اتهام «قتل سازمانیافته» علیه مدیریت وقت مطرح شود.
دیلی اکسپرس
- نخستوزیر گفته خروج از اتحادیه اروپا اقتصاد کشور را به شدت تضعیف کرده و اکنون خواهان روابط نزدیکتر با اروپا است.
سان
- یک بازیکن سابق تیم ملی و لیگ برتر به ظن تلاش برای تعرض جنسی بازداشت شده است.
دیلی تلگراف
- روزنامه اعلام کرده استعفای رئیس نهاد بودجه، دولت را در وضعیت بنبست مالی قرار داده و حزب کارگر را مسئول این آشفتگی میداند.
آی پیپر
- ارتباط میان خزانهداری و نهاد بودجه به پایینترین سطح رسیده؛ گزارشها از تناقض آشکار میان ادعاهای مالی دولت و برآوردهای رسمی خبر میدهند.
گاردین
- افشای جزئیات محرمانه بودجه، «بدترین شکست» تاریخ نهاد ارزیابی بودجه توصیف شده است.
مهمترین عناوین روزنامههای پاکستان
«اکسپرس نیوز»
- عربستان کمک ۹۰ میلیون دلاری برای فلسطین را اعلام کرد
- پاکستان و چین یک رزمایش ضد تروریسم مشترک را آغاز کردند
- ادامه مشارکت نیروی دریایی پاکستان در مناطق سیل زده سریلانکا / دهها خانواده نجات یافتند
- عربستان و روسیه برای صدور ویزای رایگان ۹۰ روزه توریستی توافقنامه امضا کردند
- تعداد قربانیان سیل در کشورهای آسیایی طی یک هفته گذشته به ۱۱۰۰ کشته افزایش یافت
«دنیا نیوز»
- همزمان با فراخوان تظاهرات حزب تحریک انصاف در شهرهای راولپندی و اسلام آباد قانون منع اجتماعات اعمال شد
- اتحادیه اروپا ۳ میلیون یورو کمک مالی برای مناطق سیل زده در پاکستان تصویب کرد
- ۲۲ قاچاقچی و فروشنده مواد در عملیاتهای نیروهای امنیتی در ایالت پنجاب پاکستان کشته شدند
- در حملات تروریستی ماه نوامبر پاکستان دستکم ۵۴ شهروند جان خود را از دست دادهاند
«داون نیوز»
- تعداد بیماران ایدز در جهان به ۴۸ میلیون نفر افزایش یافت / آمار در پاکستان نیز افزایشی است
- گزارشات امنیتی: پاکستان و افغانستان به میزبانی عربستان مذاکرات داشتهاند
- حمله انتحاری علیه نیروهای پلیس در شهر لکی مروت / یک نفر کشته و پنج نفر دیگر شدیدا زخمی شدند
- کاهش نرح تورم ماهیانه نوامبر ۲۰۲۵ به ۶.۱ درصد در پاکستان
مهمترین عناوین روزنامههای ترکیه
حریت
- ترکیه در یک قدمی ده کشور صادرکننده صنایع دفاعی
- رشد اقتصادی ترکیه در سه ماهه سوم سال ۳.۷ درصد شد
- ترامپ خواستار تبعید مادورو شد
صباح
- برابری ۱-۱ گالاتاسرای و فنرباغچه
- ترکیه با درآمد ملی یک تریلیون و ۵۳۸ میلیاردی در بین کشورهای در حال رشد پنجم شد
- رشوه چیها در کادر رهبری حزب جمهوری خلق قرار گرفتند
- اشغال و نسل کشی صهیونیست ادامه دارد
نفس
- ملی پوش سابق؛ داعشی از آب در آمد
- اعضای حزب جمهوری خلق به دیدار خانه به خانه میروند
- اقتصاد رشد میکند، اما کیف پولها کوچک میشود
سوزجو
- همه چیز برای ورود ترامپ/ تخریب خانههای سازمانی؛ قطع درختان در اتی مسغوت آنکارا
- رشد اقتصادی ۳.۷ درصد؛ فقرا همچنان ناراحتند
- افزایش نرخ اجارهها در ایزنیک بورسا پس از سفر پاپ
جمهوریت
- بیشترین رشد اقتصادی در صنعت ساخت وساز؛ بیشترین پسرفت در بخش کشاورزی ثبت شد
- اگر نان نیست؛ بتون بخورید
- روند چانه زنی برای تعیین حداقل دستمزد آغاز شد
تورک گون
- باغچلی: ترکیه عای از ترور یک هدف تاریخی و ملی است
- اردوغان: از طرح ترکیه عاری از ترور برنمی گردیم
- ماراتن چانه زنی برای تعیین حداقل حقوق در سال ۲۰۲۶ آغاز شد
ترکیه
- اسرائیل یونان را به راه اشتباه میبرد
- اردوغان: حمله به کشتیها در دریای سیاه توجیه ندارد
- نتانیاهو برای ماند در قدرت پافشاری میکند
ینی شفق
- اردوغان: حمله به کشتیها در دریای سیاه توجیه ندارد
- جنگنده بومی کیزیل الما در صدر رسانههای جهان قرار رگفت
- رام الله را بدون آب گذاشتند
- سیلاب در آسیای جنوبی بیش از هزار قربانی گرفت
قرار
- بخش ساخت و ساز ۱۴ درصد رشد کرد؛ بخش کشاورزی ۱۳ درصد کوچک شد
- رهبر حزب سعادت: وحدت امت تضمینی برای آزادی فلسطین است
- گره روند ترکیه عاری از ترور در ایمرالی (اوجالان)
آکشام
- اردوغان: در روند ترکیه عاری از ترور ثابت قدم هستیم
- ۱۰۳ عضو پ ک ک تسلیم شدند
- جنگنده بومی کیزیل الما مورد توجه رسانههای جهان قرار گرفت
- اقتصاد ترکیه ۲۱ ماه است که با رشد مواجه است
- مردم ونزوئلا مسلح شدند
مهمترین عناوین روزنامههای افغانستان
روزنامه دولتی «انیس»
- سفیر ترکیه از ریاست کل حفظ ارزشهای جهادی افغانستان بازدید کرد
- دو مرکز درمانی در مسیر سالنگ شمالی راه اندازی شد
- حکم شرعی قصاص به جرم قتل امروز در استان خوست اجرا میشود
- افتتاح نمایشگاه ملی و بین المللی «صنعت و فرهنگ افغانستان» در کابل
- بازگشایی مسیرهای تجاری با پاکستان منوط به رعایت قوانین بین المللی است
روزنامه دولتی «هیواد»
- افسر انگلیسی، جنایات نظامیان کشورش را در افغانستان افشا کرد
- مقامات افغانستان و ایران بر همکاری برای تولید انرژی پاک تاکید کردند
- صادرات تولیدات هرات به بیست کشور جهان
- دهها معدن سنگ قیمتی در پنجشیر شناسایی شد
وبسایت روزنامه «اطلاعات روز»
- دوازده شهروند افغانستان در تیراندازی مرزبانان ایران کشته شدند
- وزیر کشور آلمان احتمال اخراج مهاجران زن به افغانستان را رد نکرد
- تاجیکستان میگوید در یک هفته دو حمله از خاک افغانستان به تاجیکستان انجام شده است
- انفجار خمپاره در استان ارزگان جان سه نفر را گرفت
- طالبان یک نفر را دراستان خوست در ملاء عام اعدام میکند
وبسایت روزنامه «هشت صبح»
- دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل بر حمایت از بیماران ایدز در افغانستان تاکید کرد
- پانصد و هشتاد خانواده مهاجر روز گذشته به افغانستان بازگشتند
- انفجار خمپاره در ارزگان جان سه نفر را گرفت
- شورای امنیت سازمان ملل، نشست فصلی خود را درباره افغانستان برگزار میکند
- روزنامه دان: مذاکرات هیئتهای افغانستان و پاکستان در ریاض بدون نتیجه پایان یافت