پخش زنده
امروز: -
نخستین دوره لیگ کشتی آلیش بانوان به همت استان تهران برگزار می شود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما؛ دور رفت رقابت های لیگ کشتی آلیش بانوان جمعه (۱۴ آذر) در سالن طالقانی شهرری برگزار می شود.
مریم ملکی، نایبرئیس بانوان هیئت کشتی تهران درباره تیمهای شرکتکننده در این رقابتها، گفت: این نخستین دوره لیگ کشتی آلیش بانوان است که برگزار میکنیم. ۳ تیم از تهران، ۲ تیم از لرستان و همچنین تیمهایی از استانهای مازندران، قم، فارس، کرمانشاه، اردبیل، خراسان شمالی، سمنان و یزد در این رقابتها شرکت خواهند کرد.
مسابقات از ۸ صبح جمعه با حضور استانهای فعال در رشته آلیش، آغاز خواهد شد و آلیشکاران به صورت تیم به تیم به مصاف هم خواهند رفت. شیدا شهریان نایب رئیس بانوان فدراسیون کشتی، هدی نقیبی سرمربی تیم ملی، معصومه جواهری مسئول فرهنگی فدراسیون کشتی نیز در سالن طالقانی ناظر رقابتها خواهند بود.
مسابقات آلیش سه دقیقهای و در ۶ وزن ۵۵، ۶۰، ۶۵، ۷۰، ۷۵ و +۷۵ کیلوگرم با دو کیلوگرم ارفاق وزنی خواهد بود.